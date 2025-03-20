Политолог Громский: заявлениями о ЯО Лондон пытается занять лидерство в Европе

Великобритания пытается захватить лидерство над странами ЕС на фоне того, что Европа осталась без патроната США, а американский президент Дональд Трамп предъявляет западным партнерам «счет за охрану». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский после высказываний англичан о применении ядерного оружия (ЯО).

Лондон хочет использовать ЯО против России независимо от США, пишет британский таблоид Daily Express. Представитель ВМФ Великобритании заявил изданию, что как только ракеты оказываются на подводной лодке, вопрос об их развертывании остается за правительством Его Величества и никем больше. При этом, по данным таблоида, Лондон производит ядерные боеголовки и системы их наведения, для доставки же используются арендованные у США ракеты Trident II D5.

По словам Громского, подобные заявления, в первую очередь, носят политический характер с учетом того, что известно о состоянии британской армии. Долгое время Лондон не уделял должного внимания средствам доставки и техническому оснащению вооруженных сил. В качестве примера политолог привел недавний скандал с атомной субмариной HMS Vengeance, вернувшейся из 201-дневного автономного похода в марте 2024 года. Британский таблоид The Sun сообщал, что экипажу подводной лодки не хватало продовольствия, морякам приходилось искать остатки еды в контейнерах для отходов.

«Очевидно, организационные проблемы в военной логистики Великобритании присутствуют. Зачем все-таки делаются подобные агрессивные заявления? Отчасти для того, чтобы захватить лидерские качества над странами ЕС, когда Европа осталась без лидера — без патроната США. Стармер (премьер-министр Великобритании Кир Стармер, — прим. ред.) считает, что это для него хороший вариант — обойти по внешнему периметру, Великобритания не является членом ЕС, слабеющих лидеров Евросоюза Германию и Францию и встать во главе коалиции, используя как стимул снижение внимания США к европейским делам и «угрозу» России», — отметил Громский.

Кроме того, слова о применении ЯО рассчитаны на запугивание рядового британца для того, чтобы отвлечь граждан от серьезных проблем внутри государства. На фоне экономических и социальных проблем правительство делает громкие заявления и обозначает для британских подданных внешнюю угрозу, из-за борьбы с которой необходимо потерпеть. Таким образом, власти отвлекают простой народ от кошельков, добавил политолог.

«Основным аргументом в агрессивной международной риторике сейчас является не применение ядерного оружия, это последнее средство, а его размещение или передислокация. Если за этими заявлениями последуют практические действия, то возможно размещение британских ракет в Европе. Правительство Кира Стармера, я думаю, будет стремиться делать это для того, чтобы занять для себя лидирующую роль, к которой он стремится», — заключил эксперт.

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