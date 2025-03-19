Политолог Межуев: украинский конфликт не позволит РФ и США дружить

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп заинтересованы в дружеский отношениях между странами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Борис Межуев по итогам телефонного разговора лидеров. Москва и Вашингтон заинтересованы друг в друге по целому ряду вопросов, для обеих сторон дружба представляется изменением политической ситуации, считает он.

Диалог Путина и Трампа получился более деликатным и сдержанным по сравнению с общением главы Белого дома с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который просто нарушил формы человеческого поведения и был настроен на жесткое оппонирование в неподходящий момент, отметил Межуев. Несмотря на заинтересованность РФ и США в развитии дружественных отношений, они не видят, как решить украинскую проблему, потому что пока она не решаема, подчеркнул эксперт. По его словам, стороны могут надеяться, что в процессе разрядки украинский кризис перестанет играть настолько важную роль и потеряет свое значение для России как приоритетная проблема безопасности.

Фото: [ freepik.com ]

«Стороны вроде бы разошлись по главным вопросам, но при этом остались друг другом очень довольны. Главная надежда заключается в том, что в ходе грядущих переговоров в Саудовской Аравии начнется постепенная деэскалация, в рамках которой эта проблема потеряет свое значение и, не желая обострять отношения, стороны закроют на это глаза», — сообщил Межуев.

Политолог отметил, что данный сценарий был бы оптимальным, при этом сам эксперт не очень верит в его реализацию. Тлеющий украинский конфликт не даст дружить России и США, необходимо быстрое и окончательное решение кризиса.

«Я не очень верю, что без жесткого решения проблемы можно будет попытаться закрыть на нее глаза. Существуют третьи страны, третьи силы, которые более чем заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и США ухудшались, а не улучшались. Они будут видеть, что украинский кризис — прекрасный повод для того, чтобы обострять ситуацию, и они будут ее обострять. Я думаю, киевское руководство действует рамках этих сил», — считает специалист.

По его словам, не стоит ожидать, что при деэскалации ни один дрон ВСУ не упадет на нефтеперерабатывающий завод. Межуев полагает, что либо конфликт на Украине станет вялотекущим, не переходящим ни во что, в таком случае он не нужен никому, кроме тех, для кого конфликт — это профессия.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Либо принято будет четкое и жесткое решение о заморозке. Что будет дальше? Неважно. Россия с США начнут налаживать отношения в других направлениях — в Арктике, на Ближнем Востоке. Я тоже не очень большой сторонник такого российско-американского сближения, но, во всяком случае, эта логика понятна. Тогда мы будем понимать, что у нас есть общий противник в лице европейских стран, которые нацелены на ухудшение отношений», — высказался эксперт.

При этом одной рукой вести конфликт на Украине, а другой играть в хоккей не получится, подчеркнул Межуев. Если конфликт будет тлеть, он не даст развиться российско-американским отношениям. Трампа это приведет к электоральной катастрофе через два года или раньше, предположил политолог. В таком случае дружба может закончиться еще большим ухудшением отношений для России, только уже со всеми. Начало взаимодействия между Москвой и Вашингтоном — хороший шаг, но решение украинского конфликта необходимо, заключил он.

Ранее стало известно, когда могут быть достигнуты договоренности по Украине.