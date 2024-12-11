Политолог Кортунов: Байден не успеет превратить Грузию во вторую Украину

«У Грузии нет экономической и политической зависимости, которые позволяли бы Вашингтону направлять события в Тбилиси в том или ином направлении. Во-вторых, эта позиция выражает взгляды некоторых членов администрации Байдена. Этой администрации, как мы знаем, осталось уже чуть больше полутора месяцев у власти и, конечно, за это время мало чего можно успеть, хотя попытки предприниматься будут, и поддержка оппозиционных сил Тбилиси будет продолжаться», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».