Политолог Кортунов: Байден не успеет превратить Грузию во вторую Украину
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США признали, что планируют превратить Грузию во вторую Украину, спонсируя оппозицию и протесты. Однако за оставшееся время правления администрации Джо Байдена сделать это будет достаточно сложно, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Андрей Кортунов.
По словам эксперта, важно учитывать два момента: во-первых, возможности США по определению политической динамики Грузии достаточно ограничены.
«У Грузии нет экономической и политической зависимости, которые позволяли бы Вашингтону направлять события в Тбилиси в том или ином направлении. Во-вторых, эта позиция выражает взгляды некоторых членов администрации Байдена. Этой администрации, как мы знаем, осталось уже чуть больше полутора месяцев у власти и, конечно, за это время мало чего можно успеть, хотя попытки предприниматься будут, и поддержка оппозиционных сил Тбилиси будет продолжаться», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Но 20 января следующего года, продолжил эксперт, придет к власти новая администрация, у которой могут быть свои взглядны и на Грузию, и на регион Южного Кавказа
«Как мы знаем, у Трампа немного другие взгляды на мировую политику, поэтому не исключено, что какие-то решения, которые уже приняты или еще могут быть приняты в ближайшие недели, потом будут отменены», — заключил Кортунов.
Ранее выяснилось, как после инаугурации Трампа сложится судьба Байдена из-за помилования сына.