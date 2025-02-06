Политолог Мартынов: переговоры России и США уже идут

Россия и США уже ведут активные переговоры, встреча лидеров государств Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать экспонентой — верхней точкой этого процесса. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказался, что США должны сделать первый шаг по нормализации отношений с Россией. Он также добавил, что Кремль открыт к диалогу в режиме «жесткого торга». Закрытые консультации между представителями Москвы и Вашингтона уже идут в течение двух недель после вступления Трампа в должность президента США, считает политолог Мартынов. Он допустил, что непосредственно встреча лидеров двух стран не заставит себя долго ждать, при этом она должна быть результативной для обеих стран. Однако стороны видят результат по-разному, отметил эксперт.

«Процесс подготовки к такой встрече — процесс переговоров — существует для того, чтобы было общее видение тех или иных вопросов или разговор шел в одних и тех же понятиях и терминах», — добавил политолог.

Мартынов уточнил, что переговоры — это не состязательный процесс. И Россия, и США готовы к заключению сделок, когда они гарантированы и рассчитаны на много лет вперед.

«Другое дело, есть определенные принципиальные вещи, вокруг которых, очевидно, консультации сейчас и идут», — заключил эксперт.

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