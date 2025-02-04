В России изменят категории годности военнообязанных: кого это коснется

Минобороны РФ предложило изменить категории годности к службе для ряда болезней. Проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Кого коснутся изменения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Изменения категорий

Нововведения коснутся граждан с такими заболеваниями, как сифилис, шизофрения, невротические расстройства, гипертония, посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа. Многие изменения относятся к контрактной службе.

В России существует пять категорий годности к военной службе: годен — «А», годен с незначительными ограничениями — «Б», ограниченно годен — «В», временно не годен — «Г», не годен — «Д». Минобороны предлагает перевести граждан с сифилисом (первичным, вторичным и скрытым при замедленной негативации микрореакции преципитации) из категории «В» в «Б». Кроме того, может быть исключен пункт, согласно которому военнообязанных с поздним и врожденным сифилисом признавали негодными к службе.

Категорию с «Д» на «В» предлагается изменить для граждан с шизофренией при умеренных и кратковременных проявлениях болезни при поступлении на службу по контракту. Контрактники с невротическими расстройствами и расстройствами личности даже при резко выраженных стойких болезненных проявлениях могут быть переведены из категории «не годен» в «ограниченно годен».

Признать «годными с незначительными ограничениями» (ранее — «ограниченно годен») могут контрактников с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ, в случае умеренных или незначительных нарушений.

Предлагается присвоить категорию «Б» контрактникам с болезнями наружного уха, рядом кожных заболеваний (например, хроническая крапивница и распространенные и редко рецидивирующие формы псориаза), с наличием инородного тела в черепе с незначительным нарушением функции или без нарушения функции центральной нервной системы и т.д.

Фото: [ медиасток.рф ]

Мнение эксперта

Авторы проекта постановления считают, что опыт освидетельствования военнослужащих в период СВО показал наличие неточностей в расписании болезней, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам. Военный эксперт Михаил Поликарпов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в «армии военного времени» пороговые значения заболеваний резко снижаются по сравнению с «армией мирного времени».

«Когда мы говорим о новых правилах Минобороны по здоровью, речь идет о том, что люди, имеющие тяжелые заболевания или перенесшие тяжелые заболевания, могут быть задействованы, но не на всех воинских учетных специальностях. Например, человек с гипертонией вполне может водить грузовик», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Киев мог попытаться сорвать переговоры РФ и США ударом по интернату в Судже.