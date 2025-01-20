Политолог Мартынов: после инаугурации Трамп может отменить ряд распоряжений Байдена

Отношения между Россией и США не изменятся принципиально после инаугурации 47-го американского президента Дональда Трампа 20 января. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

Из последних публичных заявлений будущей администрации Белого дома можно заметить, что Трамп обещает в первые же дни после инаугурации отменить ряд распоряжений 46-го президента США Джо Байдена, которые он считает глупыми. Мартынов назвал приход республиканца к власти стресс-тестом для американской политической системы.

Эксперт не питает иллюзий и излишнего оптимизма относительно перемен в отношениях между Москвой и Вашингтоном после 20 января. Диалог на высшем уровне будет разморожен, об этом говорят обе стороны, это неплохо, но еще рано судить о том, к чему это приведет. Мартынов отметил, что Трамп не станет снимать антироссийские санкции. Во время своего предыдущего президентского срока республиканец заложил фундамент современных санкций против РФ, напомнил эксперт.

«Может быть, для «затравки» что-нибудь отменят, что-нибудь крайне выгодное для себя. Например, обратно в оборот постараются ввести кредитные карты Visa и Mastercard, от чего заработают только Visa и Mastercard. Трамп — бизнесмен, он же про деньги», — высказался политолог.

Трамп уже показал свое отношение к ситуации на Украине, при этом понятно, что кризис не сможет разрешиться за пять минут, продолжил Мартынов. США глубоко погрузились в этот конфликт и быстро выйти из него, не неся финансовых потерь, не смогут. Будущий президент США — не про издержки, а про прибыль, он будет делать то, что выгодно, объяснил политолог.

«Позиция понятна, она более-менее трезвая и взвешенная. Как будет на практике, никто точно сказать не может. Даже, я предполагаю, сам Трамп ничего в этом смысле сказать не сможет, потому что ситуация настолько непростая», — заключил политолог.

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