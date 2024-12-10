Политолог Межуев: Нетаньяху обезопасил себя от отставки, несмотря на обвинения

Ситуация в Газе будет ухудшаться, несмотря на суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политик всеми способами обезопасил себя от отставки, сообщил политолог Борис Межуев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нетаньяху начинает давать показания в суде по 3-м коррупционным делам. Расследование в отношении премьер-министра Израиля началось еще в 2016 году. Политолог Межуев предположил, что судебный процесс никак не скажется на ситуации в Газе. По его словам, Нетаньяху в последнее время усилил свои позиции, несмотря на возможно реальные обвинения и то, что еще недавно «под ним шаталось кресло».

«Отставка его явно сейчас не просматривается. Он обезопасил себе все, что можно обезопасить. И поэтому мне кажется, что его противники будут посрамлены, что вообще плохо, конечно, потому что фигура темная», — отметил эксперт.

Внешние противники Нетаньяху потерпели поражение, продолжил Межуев. По его словам, Иран уходит из числа региональных гегемонов. Тегеран еще может влиять на ситуацию, но уже не в таком качестве, в связи с потерей Сирии и поражением «Хезболлы» эти возможности резко уменьшились.

«Я думаю, не за горами очередная интервенция Саудовской Аравии при поддержке США в Йемене. Что, собственно, приведет, наверное, к разгрому хуситов и так далее. Другое дело, что растет новая сила — суннитская. Потому что, конечно, поражение Башара Асада (экс-президента Сирии, — прим. ред.) — это не победа Израиля. Хотя Нетаньяху себе приписывает лавры, но ясно, в итоге, собственно, побеждают те силы, которые стоят за ХАМАС», — считает Межуев.

В будущем Израиль может столкнуться с огромным количеством проблем, связанных с проводимой им политикой, продолжил эксперт. На данный момент Нетаньяху является одной из самых сильных фигур в мире — он сделал ставку на Дональда Трампа, который победил на выборах в США, а либеральные критики в Америке перестали ругать премьер-министра Израиля.

«Мне кажется, что положение Нетаньяху очень прочное. Может быть, я ошибаюсь», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Асаду предоставили убежище в России.