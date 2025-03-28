Президентские выборы на Украине возможны, потому что действующий лидер киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен и нужны другие представители власти, чтобы соглашения в ходе переговоров подписывались легитимной стороной. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Президент России Владимир Путин на встрече с моряками АПЛ «Архангельск» предложил обсудить с партнерами возможность введения на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения демократических выборов, чтобы после вести переговоры с правительством, пользующимся народным доверием. Политолог Федоров скептически отнесся к управлению ООН на Украине, по его словам, внешнее управление Киевом уже осуществляется со стороны Европы и США. Эксперт допустил, что Украина и дальше будет направляться либо Штатами, либо ЕС, либо Великобританией.

«Выборы на Украине возможны. Вопрос в том, что их результаты непредсказуемы, потому что ситуация внутри страны довольно тяжелая, русофобских и националистических настроений там тоже достаточно, каким будет новый глава государства — большой вопрос», — отметил Федоров.

Если выбору пройдут, то они состоятся уже в этом году, продолжил он. Смена власти на Украине также интересна действующему президенту США Дональду Трампу.

«Более лояльная власть может прийти в случае военной победы России или полной капитуляции правящего политического класса на Украине, такого пока не предвидится. В данном случае говорить о том, что сейчас к власти придут дружественные пророссийские силы, учитывая то, сколько всего там было, — это вряд ли», — заключил политолог.

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