Военный эксперт Поликарпов оценил возможность проведения мобилизации в России

Проведение частичной мобилизации на данный момент маловероятно, потому что существует надежда договориться с США и закончить конфликт на Украине в этом году. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил военный эксперт Михаил Поликарпов на фоне высказывания президента РФ Владимира Путина о ротации военнослужащих.

Минобороны РФ думает над ротацией, вопрос стоит остро, и о нем не забывают, но решения будут приниматься исходя из ситуации на земле, заявил российский лидер в ответ на вопрос писателя Захара Прилепина о ротации военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех. Военный эксперт полагает, что под ротацией президент имел в виду демобилизацию мобилизованных в 2022 году.

«О мобилизации речи не шло. Он упомянул, что решение будет поставлено в зависимость от ситуации на земле, новый вариант мобилизации не упоминался. Тема демобилизации мобилизованных уже поднималась в прошлом году. По моей информации, среди них есть психологическая усталость. Но многие из них за это время подписали контракты, и теперь они формально не мобилизованные, а полноценные бойцы российской армии», — отметил Михаил Поликарпов.

Наверняка спрогнозировать действия, которые последуют за словами главы государства, нельзя, продолжил он. Президент высказался дипломатично, и на основе его заявления можно делать далекоидущие выводы, конкретных обещаний не было, подчеркнул эксперт. На данный момент проведение второй волны частичной мобилизации маловероятно, потому что Кремль намерен договориться с США и закончить конфликт в этом году.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

«В этой парадигме о какой-то новой частичной мобилизации речи не идет. Наоборот, у руководства страны есть представление, что если все пойдет хорошо, то мобилизованных отправят по домам, может быть, уже осенью. Демобилизация возможна в случае успешного ведения переговоров. По ряду причин США заинтересованы в заключении мирного соглашения. Вопрос в том, договорятся ли Москва и Вашингтон, согласится ли на эти условия Украина? Эти два «если» очень сильно уменьшают вероятность заключения мирного соглашения», — считает военный эксперт.

Согласно оптимистичным оценкам, мирное соглашение может быть заключено к июню, более реалистичные прогнозы указывают на осень текущего года, добавил специалист. В случае провала переговоров с США конфликт продолжится, тогда может возникнуть необходимость проведения новой частичной мобилизации, возможно, в количестве менее 100 тысяч человек, сообщил эксперт. Значительная часть военнослужащих российской армии — контрактники, они не подлежат демобилизации, объяснил он.

«Демобилизации будут подлежать только те, кто по-прежнему находится в статусе мобилизованного, таких, я думаю, уже менее 100 тысяч человек. Речь идет об отправке по домам именно их, может быть, с проведением очень небольшой частичной мобилизации. Для того чтобы общество ее приняло, нужен веский повод. Все, что происходит с армией, — это результат социального консенсуса в обществе. Если бы у нас, грубо говоря, в прошлом году был сильный провал уровня не Курска, а более масштабный, то тогда общество бы приняло и решение о второй волне мобилизации», — заключил Михаил Поликарпов.

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