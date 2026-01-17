В пустыне Атакама обнаружили необычно богатую экосистему почвенных организмов

Ученые из Кельнского университета в ходе международного исследования обнаружили в почвах пустыни Атакама в Чили удивительно разнообразные и устойчивые популяции микроорганизмов. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, было сосредоточено на изучении крошечных почвенных нематод, играющих ключевую роль в функционировании экосистем.

Специалисты собрали образцы почвы из шести различных районов одной из самых засушливых пустынь мира, включая высокогорные влажные участки, солончаки и туманные оазисы. Анализ выявил значительные различия в структуре популяций. В высокогорных районах нематоды размножались бесполым путем, что подтверждает гипотезу о преимуществах асексуального размножения в экстремальных условиях. Также установлена прямая зависимость биоразнообразия от количества осадков: чем больше дождей, тем больше видовое разнообразие.

Руководитель исследования доктор Филипп Шиффер из Института зоологии Кельнского университета подчеркнул фундаментальную роль почв в экосистеме, особенно в хранении углерода и обеспечении питательными веществами, что делает изучение почвенных организмов исключительно важным.

Исследование также выявило в некоторых регионах упрощенные пищевые цепи, что указывает на повышенную уязвимость экосистем к внешним воздействиям. По словам ученых, эти данные приобретают особую актуальность в условиях усиливающейся глобальной засушливости. Понимание механизмов адаптации почвенных организмов к экстремальным условиям поможет прогнозировать последствия изменения климата для хрупких экосистем.

