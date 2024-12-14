Полнолуние в знаке Близнецы 15 декабря: советы и запреты на это время

Предстоящее полнолуние 15 декабря будет находиться в знаке Близнецы. Как ветреный и непостоянный знак повлияет на жизнь и внутреннее состояние землян, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

По ее словам, это время, когда эмоции могут обостряться, люди могут чувствовать необходимость выразить свои мысли и идеи более открыто.

«Начнем с хорошего — Близнецы, управляемые Меркурием, символизируют общение, интеллект и взаимодействие, поэтому это полнолуние может активировать все эти аспекты. Прекрасный момент для общения и обмена идеями. Вы можете найти общий язык с теми, кто вас окружает, и обсуждать важные вопросы», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В полнолуние, продолжила эзотерик, часто приходят откровения и новые осознания. Вы можете получить важные новости, которые повлияют на ваши планы или перспективы.

«Это время для анализа ваших социальных взаимодействий, контактов и отношений. Возможно, вы поймете, кто вам действительно близок, а кого стоит оставить в прошлом. Полнолуние в Близнецах может вдохновить на новые знания или даже краткосрочные поездки. Если у вас были задумки на этот счет — сейчас самое время их реализовать», — добавила Королева.

Если вы занимаетесь творческой деятельностью, это время может вдохновить вас на новые идеи и проекты. Используйте эту энергию для реализации своих замыслов.

«Полнолуние — это всегда мощное время завершения и очищения. В этот день рекомендуется проводить ритуалы освобождения от ненужного, ставить цели и наполнять свою жизнь новыми идеями и вдохновением. Используйте это время, чтобы задать себе важные вопросы, проанализировать свои желания и быть открытым к новым возможностям. Помните, что каждое полнолуние уникально, и важно слушать свои внутренние ощущения и интуицию», — заключила эксперт.

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