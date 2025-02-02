Полные противоположности: главные экстраверты и интроверты среди знаков зодиака

Раки, Скорпионы и Козероги — главные интроверты гороскопа, предпочитающие уединение. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила астролог Агата Звездная. Эзотерик также назвала топ-3 экстравертов среди знаков зодиака, которые получают энергию от общения с другими людьми.

Первое место среди интровертов занимают Раки. Часто они являются чувствительными и заботливыми личностями, отметила Звездная. Раки склонны углубляться в свои мысли или проводить время в узком кругу друзей. Таинственной аурой обладают Скорпионы, предпочитающие оставаться в тени. Их внутренняя жизнь насыщена и наполнена сложными эмоциями. По словам астролога, Скорпионы могут выглядеть замкнутыми, потому что предпочитают исследовать свои мысли и чувства, а не общаться в шумной компании.

Замыкает тройку зодиакальных интровертов Козерог, зачастую вместо больших компаний они отдают предпочтение привычному кругу общения. Козероги склонны к анализу и размышлениям.

Топ-3 экстравертов среди знаков зодиака открывает харизматичный Лев, он любит находиться в центре внимания. Львы легко заводят новые знакомства, они находят радость в общении и всегда ищут его. Даром общения также обладают Близнецы, отметила Звездная.

«Их энергия и способность адаптироваться позволяют им находиться в центре социальных событий», — добавила астролог.

Полные энтузиазма Стрельцы очень любят путешествия, новые впечатления и общение с разными людьми. Они привлекают окружающих своей открытостью и оптимизмом. Стрельцы не упускают возможности поделиться своим мнением и опытом, заключила эзотерик.

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