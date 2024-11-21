Польша может напасть на Белоруссию, но в ответ получить «ядеркой»: выяснилось, как Россия ответит на провокации Запада

«Я обращаю внимание на последние изменения в принципах использования российских ядерных средств. Там впервые, по сравнению с редакцией 2020 года и с предыдущими версиями этого документа, прописано использование ядерных сил России не только для защиты самой Российской Федерации, но также и для защиты союзного Белорусского государства. То есть Россия рассматривает безопасность Белоруссии как часть собственной безопасности. Соответственно, ответ может быть», — добавил Кортунов.