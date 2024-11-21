Польша может напасть на Белоруссию, но в ответ получить «ядеркой»: выяснилось, как Россия ответит на провокации Запада
Политолог Кортунов: атаки Запада на Белоруссию не исключены
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Запад планирует атаковать Белоруссию со стороны Польши, Литвы и Украины. Такой вывод следует из фильма-расследования «Бесы: как хотят захватить Беларусь», который был показан на белорусском телеканале ОНТ. В нынешней ситуации нельзя исключать, что западные страны действительно решаться на этот шаг, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Андрей Кортунов.
Эксперт тем не менее подчеркнул, что вполне возможны и простые провокации.
«Если ловить сигналы, которые поступают от западной стороны, особенно о Польше и об Украине, у них, по всей видимости, есть представление о том, что Белоруссия уже участвует в конфликте на российской стороне, поэтому провокации в отношении Минска, мне кажется, вполне возможны», — заявил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Можно спорить относительно масштабов, но не о том, что какие-то угрозы для безопасности возникают и еще возникнут.
«Я обращаю внимание на последние изменения в принципах использования российских ядерных средств. Там впервые, по сравнению с редакцией 2020 года и с предыдущими версиями этого документа, прописано использование ядерных сил России не только для защиты самой Российской Федерации, но также и для защиты союзного Белорусского государства. То есть Россия рассматривает безопасность Белоруссии как часть собственной безопасности. Соответственно, ответ может быть», — добавил Кортунов.
Ранее Политолог Аграновский назвал удары ATACMS по России провокацией против Трампа.