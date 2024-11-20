Удары Украины ракетами ATACMS по России — политическая провокация: каким будет ответ Москвы

Удары натовскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России бессмысленны с военной точки зрения, считает политолог Дмитрий Аграновский. Он назвал их провокацией не столько в отношении Москвы, сколько против избранного президента США Дональда Трампа.

После разрешения Вашингтона на запуск дальнобойного оружия ВСУ нанесли удар 6-ю ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, информацию об атаке по международно признанной территории РФ не стали отрицать даже американские СМИ. Аграновский предположил, что скоро может произойти еще какая-то попытка эскалации конфликта со стороны Запада. Однако до инаугурации Трампа Россия не будет предпринимать никаких серьезных ответных действий.

«Реакция у Москвы сейчас самая правильная. Совершенно очевидно, что с военной точки зрения эти удары бессмысленны, это просто провокация, причем не столько против России, сколько против Трампа. Сейчас, я уверен, что наши власти никаких резких движений делать не будут. Военный ответ будет, но он не будет таким, чтобы спровоцировать какие-то серьезные события», — отметил эксперт.

Если Кремлю не удастся договориться с администрацией Трампа, и Белый дом продолжит вести себя, как при действующем президенте США Джо Байдене, у Москвы найдется достаточно серьезный ответ, подчеркнул эксперт.

«Я думаю, что удастся каким-то образом договориться. Сейчас главное не поддаваться на эти провокации», — заключил он.

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