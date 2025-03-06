Сильный ветер и осадки: синоптик успокоил жителей Москвы и области после сообщений о сильнейшей буре 6 марта

В Москве и Московской области ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщают СМИ, сильная буря обрушится на столицу и регион уже вечером 6 марта. Однако синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что приближающееся ненастье сложно назвать бурей.

По словам эксперта, ожидается сильный ветер. Во второй половине дня 6 марта ветер усилится до 10-15 метров в секунду.

«Это будет с осадками, поэтому погода ожидается неприятная. В ночь с четверга на пятницу сохранится скорость ветра до 10-15 метров в секунду, более сильных порывов вряд ли стоит ждать», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что усиление ветра связано с тем, что центр балканского антициклона и центр циклона, который проходит по северу, находятся очень близко друг к другу.

«В глобальных масштабах это 1,5 тыс. километров. Поэтому будет ветер, но не штормовой, максимум порывы. Такая погода закончится уже завтра, 7 марта, во второй половине дня. В это время ожидается умеренный ветер от 10 до 12 метров в секунду», — добавил Ильин.

Ранее стало известно, что клещи в этом году активизируются раньше.