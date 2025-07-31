Попадает через порезы: в США четыре человека умерли от плотоядной бактерии — можно ли заразиться в России
Главврач Осипов: случаи заражения плотоядной бактерией в РФ не зарегистрированы
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В США с начала 2025 года зафиксировали четыре случая смерти из-за поедающей плоть бактерии. Число случаев заражения достигло 13, сообщает Palm Beach Post. Бактерия Vibrio vulnificus наиболее активна именно в жаркое время года и живет в соленой воде. Существует ли риск заражения бактерией в России, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
По словам эксперта, в Российской Федерации такие случаи не зарегистрированы.
«Теоретически можно предположить, что, купаясь в загрязненном водоеме, который не имеет разрешения Роспотребнадзора на открытие, где не проверена вода, вполне возможно заразиться», — заявил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Процесс заражения плотоядной бактерией происходит через мелкие повреждения кожи или порезы.
«Бактерия может проникнуть в организм человека и вызвать неблагоприятные последствия. Но, повторюсь, пока в России такие случаи не регистрировались», — заключил Осипов.
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