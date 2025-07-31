Попадает через порезы: в США четыре человека умерли от плотоядной бактерии — можно ли заразиться в России

В США с начала 2025 года зафиксировали четыре случая смерти из-за поедающей плоть бактерии. Число случаев заражения достигло 13, сообщает Palm Beach Post. Бактерия Vibrio vulnificus наиболее активна именно в жаркое время года и живет в соленой воде. Существует ли риск заражения бактерией в России, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.