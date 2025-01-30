Притяжение есть, но не все так прозрачно: раскрыты тайны связи Нюши и звезды «Битвы экстрасенсов» Никиты Турчина

Певица Нюша провела вечер в компании звезды «Битвы экстрасенсов» Никиты Турчина. Вместе их заметили на вечеринке в Москве, посвященной китайскому Новому году, сообщил онлайн-журнал Woman.ru. Звезды просто сделали несколько совместных кадров и отлично провели время. Однако между Нюшей и экстрасенсом все-таки может быть притяжение. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.

Карты Таро указали Королевой, что интерес между звездами может быть не просто платоническим, но и романтическим. Между ними есть потенциал для развития любовных отношений, отметила эзотерик. Если роман случится, то это произойдет постепенно — с учетом интересов и чувств обеих сторон.

«Существует вероятность, что не все в этих отношениях прозрачно, и возможны скрытые намерения. Истинные мотивы этой связи не до конца ясны и могут быть скрыты от посторонних глаз», — допустила Королева.

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