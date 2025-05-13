Успеют вырасти до холодов: эксперты рассказали, что можно посадить в огороде в мае

Опытные садоводы готовятся к летнему сезону заранее и выращивают рассаду дома, чтобы потом пересадить ее в огород. Однако некоторые культуры нельзя подготовить заранее, их начинают высаживать сразу в грунт только в мае, когда прогреется земля. Подробнее о том, что можно посадить в мае, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

Эксперт отметила, что к таким культурам относятся различные сорта картофеля, которые подойдут для посадки в мае.

«Особенно если вы планируете собирать урожай в конце лета или начале осени. При этом стоит выбирать устойчивые к болезням сорта, чтобы минимизировать риски. Также можно посеять бобовые культуры, такие как фасоль и горох. Эти растения прекрасно чувствуют себя в теплой почве и могут вырасти за короткий период», — пояснила садовод интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также в мае сеют кукурузу. Это теплолюбивое растение, продолжила эксперт, требует определенной температуры для прорастания, май как раз подходит для его посадки на большинстве территорий.

«Не стоит забывать и о таких культурах, как кабачки, тыквы и огурцы. Эти растения также эффективно растут, если их сеять в конце весны. Они требуют достаточного количества света и тепла, и в мае условия как раз начинают способствовать их активному развитию. Кроме того, в это время можно сажать и поздние сорта редиса, репы и шпината», — заключила эксперт.

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