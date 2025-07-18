Поражение до ста метров: что делать, если во время купания в водоеме началась гроза

В Москве и Московской области участились грозы, сопровождающиеся жарой. В жаркую погоду многие предпочитают охлаждаться купанием в реках и водоемах, однако при грозе водоем является очень опасным местом. Как правильно его покинуть, если начинается гроза и о чем важно знать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заместитель начальника ПСЧ-308 ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Царенко.

Эксперт отметил, что в первую очередь важно смотреть прогноз погоды, если в планах есть поход к воде.

«Если есть определенные признаки грозы — усиление жары, безветренная погода — нужно уйти от водоема. Если вы оказываетесь в водоеме во время грозы — это очень большой риск, что вы можете быть поражены. При попадании молнии в воду поражение идет до ста метров», —пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если все же в момент грозы человек уже купается или даже находится на лодке — необходимо быстро покинуть водоем и перейти в безопасное место.

«Это должна быть какая-то низина. Молния обычно бьет в стоящие деревья, столбы, холмы, поэтому нужно выйти из воды и перебраться в низину. Можно даже где-то в кустарнике спрятаться, потому что в кустарник молния обычно не бьет. Нужно сесть на корточки. Ложиться не рекомендуется, потому что, если рядом ударит молния, то разряд может пройти по всему телу через землю и мокрую одежду. Если сесть на корточки, то пройдет только по ногам», — добавил Царенко.

Кроме того, были случаи, когда молния била в телефон, поэтому желательно, чтобы он был неактивен.

«Если в такой ситуации оказались рыбаки, удочки необходимо обязательно положить на землю. Ни в коем случае нельзя их держать вертикально, потому что это будет дополнительный токоприемник. По возможности, находиться подальше от металлических предметов, даже небольших. Если вы стали свидетелем того, что молния поразила человека в воде, возможно его вытащить и попытаться оказать первую помощь», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что магнитные бури серьезно ударят по метеозависимым в конце июля.