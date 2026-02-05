Порезы рук, но спасённые жизни: педагога из Бугуруслана наградят за подвиг в детском саду

Воспитателя детского сада №1 в Бугуруслане в Оренбургской области планируют наградить за обезоруживание напавшего на учреждение мужчину с ножом. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил начальник Управления образованием администрации МО «город Бугуруслан» Геннадий Отдушкин.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о нападении мужчины с ножом на детский сад в Бугуруслане. Воспитательница Лия Галеева получила ранения, когда попыталась обезоружить злоумышленника, ворвавшегося в дошкольное учреждение. У нее зафиксированы порезы на руках, полученные в ходе борьбы с нападавшим. В свою очередь Отдушкин подчеркнул, что предварительно, нападавшим оказался мужчина 2001 года рождения.

«В детском саду есть охрана и тревожная кнопка. Воспитатель опытный, действовал строго по регламенту и алгоритмам. Моментально все службы города сработали: Росгвардия приехала, позвонили в 112, после полицейские прибыли оперативно на место инцидента», — поделился он.

По его словам, сейчас на месте инцидента находятся и проводят работы правоохранительные органы совместно со Следственным комитетом.

«В Управлении образования города Бугуруслан будут срочно проведены экстренные совещания, где повторят правила безопасности, будет инструктаж с воспитательским и педагогическим составом. Также сейчас будут готовить ходатайство о награждении данного воспитателя», — сказал он.

По версии воспитателей детского сада, этот мужчина не житель Бугуруслана, заключил Отдушкин.

Ранее стало известно о поджоге в школе Красноярска.