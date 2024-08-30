Посидишь на столе — привлечешь голод в дом: народные приметы на 31 августа

Помочь сиротам и вдовам, а также покормить лошадей освященной в церкви пищей 31 августа, согласно приметам, считается обязательными делами. Что еще нужно сделать в этот день и что настрого запрещено — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Согласно поверьям, если в этот день воздух свежий и прозрачный, — погода будет ненастной, а если воздух над лесом посинеет — будет тепло. Гроза ожидается, если коровье молоко закисает очень быстро после надоя.

Солнце за тучами в жаркий день предвещало скорое начало дождя. Алые звезды на небе — к ветреной и дождливой погоде. Непогоду также предвещают облака, которые стелются низко.

Запреты 31 августа

В этот день ни в коем случае нельзя обижать лошадей, так как это может привлечь в жизнь человека неприятности. Кроме того, работа на животном приведет к его смерти.

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Для того, чтобы в доме не было голода, 31 августа запрещается сидеть на столе. А любые ссоры в этот день могут затянуться надолго. Если лениться или уклоняться от работы, можно лишиться дохода. Неприятности также можно привлечь, если в этот день топтать траву.

Что нужно сделать 31 августа

Издавна было принято печь обрядовую выпечку в форме подковы, а для лошадей готовили ржаную просфору. Но прежде, чем давать животным, ее нужно освятить в церкви.

Для защиты животных от болезней в этот день следует сделать костер из сухой полыни, а венок из этой же травы повесить в доме. В деревнях 31 августа продолжали помогать вдовам и сиротам готовиться к зиме, а одежду в этот день лучше носить светлую.

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