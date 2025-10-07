Превентивные меры: почему эксперты сомневаются в правомерности новых норм конвоирования заключенных

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, значительно расширяющий полномочия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) при применении специальных средств во время конвоирования заключенных. Соответствующая информация содержится в материалах заседания комиссии, передает ТАСС. Эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, насколько данная инициатива соответствует правовым нормам.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов уточнил ТАСС, что под специальными средствами подразумевается широкий спектр инструментов — от дубинок и электрошокеров до служебных собак и водометов. Среди новшеств документа — запрет на использование наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении женщин при их конвоировании вне специального транспорта. Эксперт Елисеев отметил, что законопроект Минюста расширяет положения Федерального закона № 161-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

«Государство, в лице ФСИН, несет ответственность за обеспечение безопасности как сотрудников, так и самих осужденных, а также третьих лиц. В этом контексте расширение арсенала допустимых мер может быть обосновано необходимостью адекватно реагировать на реальные угрозы, особенно при конвоировании особо опасных преступников», — пояснил юрист.

Специалист считает проблему в том, что закон позволит использовать спецсредства заранее — еще до того, как случится опасность. Сейчас правовая доктрина, опираясь на Конституцию РФ (статья 21 — достоинство личности) и международные акты (например, Правила Нельсона Манделы ООН), говорят, что применение силы и спецсредств должно быть нужным, соразмерным и только в ответ на конкретные нарушения.

«Инициатива же вводит критерий "дают основание полагать". Этот оценочный признак является крайне расплывчатым и создает почву для произвольного толкования. Что именно может трактоваться как "основание полагать"? Подозрительный взгляд? Обмен репликами с сокамерником? Нервное поведение? Отсутствие четких, объективно проверяемых критериев нарушает принцип правовой определенности, что является краеугольным камнем верховенства права», — выразил мнение специалист.

Кроме того, юрист подчеркнул, что из-за введения такой инициативы права заключенных не будут утрачены, однако применение электрошокера или служебной собаки в замкнутом пространстве спецтранспорта, где невозможно избежать воздействия, создает прямую угрозу не только психическому, но и физическому здоровью человека.

«Это может привести к жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, что категорически запрещено как Конституцией, так и международным правом. В данном контексте положительной мерой выглядит прямой запрет на применение наручников к женщинам при конвоировании вне транспорта. Это шаг в сторону гуманизации и приведения практики в соответствие с международными стандартами, которые требуют учитывать особые потребности и уязвимость определенных категорий заключенных», — считает он.

Однако самым тревожным аспектом инициативы юрист считает проблему доказывания по вопросу конвоирования и ослабления контроля.

«Упразднение обязанности докладывать о каждом случае применения спецсредств, по сути, выводит эти действия из-под действенного ведомственного и прокурорского контроля. Отвечая на вопрос: как заключенный сможет доказать неправомерность применения спецсредств? Ответ неутешителен — его возможности будут крайне ограничены. В ситуации "слово против слова", без обязательного фиксирования инцидента в служебном отчете, бремя доказывания ляжет на потерпевшего — человека, находящегося в уязвимом положении, лишенного доступа к адвокату и свидетелям в момент конвоирования», — отметил эксперт.

По его словам, в таких случаях контролировать действия остается возможно только через жалобы после инцидента, медицинские проверки, фиксирующие последствия, но не причины применения силы, и запрос видеозаписей из спецтранспорта, если они есть и их предоставят. Отсутствие обязательной фиксации каждого случая лишает прокуратуру возможности заранее проверять и предотвращать нарушения.

«Оценить данную инициативу однозначно – как исключительно позитивную или исключительно негативную довольно сложно. Это комплексная мера, содержащая как элементы системного развития [дифференциация подходов к разным категориям заключенных, запрет наручников для женщин], так и серьезные правовые риски», — пояснил специалист.

При этом четкие правила и применение к особо опасным преступникам такой инициативы может повысить безопасность конвоирования. Но есть и риски: разрешение заранее применять силу по субъективным оценкам может привести к произволу и нарушениям прав человека. Слабый контроль создает «правовой вакуум» в самый уязвимый для заключенного момент — во время этапирования, заключил Елисеев.

