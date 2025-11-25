После такого обычно спиваются: как постоянный хейт скажется на жизни 16-летней Анны Пересильд

Анна Пересильд успела не раз столкнуться с массовым хейтом актерских способностей за свою короткую, но очень яркую карьеру актрисы . В чем обвиняют 16-летнюю артистку и как это может сказаться на ее психике и самооценке в будущем — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За что не любят младшую Пересильд

Новая экранизация «Алисы в Стране чудес», где главную роль исполнила Анна Пересильд, вызвала шквал критики. Несмотря на звездный состав, включающий Милоша Биковича, Ирину Горбачеву, Паулину Андрееву и Сергея Бурунова, фильм получил противоречивые отзывы и низкий рейтинг.

Основная претензия зрителей и критиков направлена на игру Анны Пересильд, которую обвиняют в безэмоциональности и несоответствии уровню крупных проектов, в которые она попадает. В TikTok активно пародируют отдельные сцены с ее участием, подчеркивая отсутствие должной актерской игры. Многие считают, что единственная причина ее участия в таких проектах — знаменитые родители, Юлия Пересильд и Алексей Учитель, а не талант.

Пользователи сети выражают возмущение тем, что на главные роли берут актеров по связям, а не по таланту, упоминая гонорар Анны за съемочный день. По данным СМИ, только за роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» юная артистка получила более 2 млн рублей. Некоторые зрители призывают бойкотировать просмотр фильмов с участием Пересильд из-за ее, по их мнению, бездарности.

Фото: [ Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес». Режиссер Ю. Хмельницкий. 2025 год ]

После того, как волна критики утихла, Анна вновь столкнулась с хейтом. На этот раз причиной стали ее вокальные данные после выступления с песней «Силуэт» в дуэте с 20-летним певцом Ваней Дмитриенко, с которым 16-летняя актриса состоит в отношениях. Песня является саундтреком к новой «Алисе». Зрители отметили, что Дмитриенко справился со своей партией хорошо, но исполнение Пересильд вызвало негативную реакцию. Многие посчитали, что Анна чрезмерно изменяет свой голос, из-за чего ее пение сравнивают с писком комара. В комментариях под видео пользователи выражают недовольство, критикуют вокальные данные девушки, жалеют ее из-за вовлечения в индустрию.

Скатится по наклонной

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что психика подростка восприимчива, и даже во взрослом состоянии люди, не справившись с хейтом и славой, — спиваются и становятся неуспешными, катятся по наклонной.

«Но это сценарий, который совершенно необязателен, потому что Анна, в отличие от очень многих знаменитостей, ставших звездами именно в подростковом и в детском возрасте, в выигрышном положении, потому что у нее есть мать, которая является звездой, которая закалена в плане хейта и успеха. Мать разговаривает с ней, ведет правильные беседы, настраивает ее по-боевому», — завила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поэтому у Анны, продолжила эксперт, есть все задатки для того, чтобы не оказаться в классическом положении тех звездочек, которые потом скатились вниз.

Фото: [ t.me/officialannaperesild ]

«Кстати, еще и генетика играет роль, потому что Юля Пересильд, конечно, боец. У нее стальная воля. Я надеюсь, что и ее детям это тоже передалось. В таком хейте на достаточно высоком уровне успеха можно и закалиться. Это другая сторона медали. Как раз умные люди, умные дети, подростки, тем более если рядом с ними есть умные, успешные взрослые, которые с ними общаются постоянно и защищают их, закаляются, учатся быть в металлических латах от этого и отделять зерна от плевел», — подчеркнула Абравитова.

По ее словам, всегда найдутся люди, которые начнут хейтит, и это также показатель успеха.

«Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди. Если тебе завидуют, значит, есть чему завидовать, а если тебя хейтят, значит, ты отличаешься от других, ты раздражаешь, особенно если ты успешен и получаешь хорошие деньги за свой успех, свою работу. Это уже действительно показатели отличия от черной, грязной, серой массы хейтеров. Если ты умный человек, ты умеешь логически мыслить, взвешивать за и против, то тебе не грозит этот упадок и падение вниз с горы успеха», — заключила эксперт.

Ранее психолог объяснила, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей».