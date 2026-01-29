Резкая боль и отек конечности: врач предупредила о скрытых признаках смертельно опасного тромбоза
Врач Магамадова назвала главные признаки образования тромба
Фото: [istockphoto.com/Igor Vershinsky]
Самыми распространенными симптомами образования тромба считаются резкая боль в конечности, ее отечность, а также покраснение или бледность кожных покровов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Аида Магамадова.
«Наиболее частыми признаками формирования тромба являются внезапная боль в конечности, отек, покраснение или побледнение кожи, локальное повышение температуры, ощущение распирания. При артериальном тромбозе — резкая слабость, онемение, похолодание конечности», — пояснила эксперт.
При этом в ряде случаев тромбоз протекает бессимптомно, что значительно усложняет раннюю диагностику, добавила специалист.
«К факторам риска появления тромбоза относятся малоподвижный образ жизни, длительная иммобилизация, ожирение, курение, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические процессы, гормональная терапия и возрастные изменения», — предупредила она.
Профилактика тромбоза, как подчеркнула врач, основана на коррекции факторов риска.
«Рекомендуются регулярная физическая активность, контроль массы тела, отказ от курения, достаточный питьевой режим и своевременное лечение хронических заболеваний», — заключила Магамадова.
Ранее стало известно, как подготовиться к вспышке гриппа в феврале.