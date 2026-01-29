Резкая боль и отек конечности: врач предупредила о скрытых признаках смертельно опасного тромбоза

Самыми распространенными симптомами образования тромба считаются резкая боль в конечности, ее отечность, а также покраснение или бледность кожных покровов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Аида Магамадова.