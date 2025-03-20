Посттравматическое стрессовое расстройство: что это, как его определить и чем помочь

ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство, одним названием нагоняет страх на многих людей. Но что это такое, как его распознать и что делать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Что такое ПТСР?

Эксперт отметила, что часто человек в депрессии и с ПТСР не может рассказать о своем состоянии и переживаниях.

«Он не может даже вести блог, потому что не видит себя и свою жизнь достойной внимания. Или наоборот, ему мучительно делиться своим запредельным опытом с людьми, которые не переживали подобного», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для лечения ПТСР, продолжила она, и особенно работы с ветеранами боевых действий, есть несколько проверенных рабочих методов.

«Во-первых, это дневник чувств. Не блог, а именно дневник, где человек искренне и подробно описывает свои ситуации, мысли, чувства, ощущения, но не напоказ, как в блоге, а сугубо искренне самому себе. Потом психолог вместе с ним работает с этим материалом, и они выделяют повторяющиеся шаблоны поведения, и что можно и как изменить», — добавила психолог.

Фото: [ freepik.com ]

Также эксперт отметила, что есть хороший метод «Быстрых Движений Глаз» — он снимает страх, стресс, позволяет отпустить болезненные воспоминания и снять остроту негативных чувств вплоть до полного забывания острых ситуаций.

«И есть еще один, возможно, самый важный момент. Травма — это то, что происходит в отсутствие сочувствующего свидетеля, коротко говоря, в изоляции. Для исцеления пострадавших людей, особенно пострадавших в сложных, больных, жестоких ситуациях, часто нужны именно практики снятия изоляции: сочувствующее слушание, проявление заботы, нахождение радости и так далее», — подчеркнула психолог.

Симптомы

При наличии ПТСР человек плохо спит, он может кричать во сне. Бывает и так, что человек замыкается в себе, молчит, смотрит в одну точку и не хочет заниматься привычными делами.

«Не факт, что это ПТСР, потому что может быть депрессия или какие-то другие состояния. А то, что человек не может включиться в привычную деятельность, возможно, это даже хорошо, потому что он вернулся другим и ему уже нужно что-то другое. Но конструктивная деятельность все равно нужна, неважно какая», — подчеркнула психолог.

Даже если у человека нет порывов заниматься чем-то конструктивным, необходимо организовать эту деятельность.

Как помочь?

Для помощи страдающему ПТСР необходимо постоянно спрашивать человека о его опыте, даже о мелочах.

«Если сможет что-то рассказать — обязательно внимательно и сочувственно выслушать. Не советовать, не бежать лечить, а просто выслушать, побыть с человеком рядом и вместе. Внимание, особенно любящее внимание — самая целительная вещь в мире, поверьте», — заявила Метальникова.

Фото: [ freepik.com ]

Хорошо помогает и помощь кому-то. Можно вместе с человеком отправиться в любой приют.

«Посмотрите, где нужны добровольцы, и ступайте туда. Если есть по соседству бабушки и дедушки, кому нужна помощь, это отличный вариант, особенно если это ветераны — они поймут друг друга. Также любые средства от хронического стресса: гимнастика Джекобсона или любая другая релаксация, психобиотики, ванны с солью, йога, бег или долгая ходьба, дайвинг — в общем, любые занятия, в которых человек полностью фокусируется и концентрируется, и места для стресса в теле и уме не остается», — посоветовала эксперт.

Очень хорошо помогает писать благодарности в личный дневник, который никто не увидит.

«Подарите хороший блокнот и ручку, положите рядом с кроватью. Есть хорошие блокноты для заполнения с хорошими вопросами, подходящими для мужчин. Помогите включиться заново в жизнь. Почитайте книги про эмпатию, про силу доброты. Поддерживайте в желании общаться с друзьями, родными, в возвращении к прежним увлечениям или занятии новыми», — добавила психолог.

Фото: [ freepik.com ]

Кроме того, не стоит бояться и обращаться к психологам, на горячие линии.

«Я не идеализирую помощь любых «специалистов», но часто она бывает полезной и нужной, сберегает нервы, здоровье и время жизни», — подчеркнула Метальникова.

Ранее психолог описала мужчин, от которых нужно бежать.