Потеплеет, но радоваться не стоит: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на выходные 25 и 26 октября
Синоптик Ильин: дожди и сильный ветер ожидаются в Подмосковье в выходные
Фото: [медиасток.рф]
Небольшое потепление с дождями ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни 25 и 26 октября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В субботу, 25 октября, облачно, ночью с прояснениями. Днем ожидается небольшой, местами умеренный, дождь.
«Температура в столице ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12. По области ночью +3…+8, днем +7…+12. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Днем порывы до 17 метров в секунду», — рассказал эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В воскресенье облачно, днем с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами умеренный.
«Температура ночью в столице +5…+7 градусов. Днем +8…+10. В Подмосковье ночью +3…+8, днем +5…+10 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду», — добавил синоптик.
В понедельник, по прогнозу эксперта, облачно. Днем с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью температура +2…+7 градусов, днем +6…+11. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
