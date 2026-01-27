Потоп ждет потепления: почему аварию в кемеровском обществе слепых не спешат устранять

В Кемерове уже неделю продолжается критическая ситуация в местном обществе слепых, расположенном на улице Мичурина. Как сообщает портал VSE42.Ru , в здании произошел прорыв магистральной теплотрассы, в результате чего помещения организации оказались затоплены, а экстренные службы, по словам жителей, бездействуют.

В администрации города подтвердили факт аварии, однако пояснили, что немедленно перекрыть воду и начать ремонт невозможно из-за погодных условий. По информации мэрии, для устранения повреждения необходимо полное отключение воздушной теплотрассы. Чтобы избежать размораживания всей системы отопления, что привело бы к масштабной аварии, ремонтные работы решено отложить до ближайших дней, когда температура воздуха повысится.

Таким образом, сотрудникам и посетителям общества слепых, многие из которых являются людьми с ограниченными возможностями здоровья, вынуждены мириться с потопом. Сколько еще продлится эта ситуация — неизвестно. Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в регионе сохранятся сильные морозы, что отодвигает сроки начала ремонта на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что в Самаре детский сад затопило кипятком после прорыва трубы.