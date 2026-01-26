Кипяток вместо игрушек: детский сад в Самаре едва не превратился в парилку после прорыва трубы

В одном из детских садов Самары произошло чрезвычайное происшествие, едва не повлекшее за собой человеческие жертвы. Как сообщает региональный портал 63.RU, в дошкольном учреждении № 58 на улице Галактионовской прорвало трубу отопительной системы.

Инцидент привел к масштабному затоплению помещений кипятком. Сильнее всего пострадал холл и прилегающие коридоры — мощный поток горячей воды спровоцировал частичное обрушение потолочных перекрытий, сделав пребывание там опасным для жизни. В связи с этим главный вход в здание был заблокирован, а родителей с воспитанниками просили заходить через запасной выход со двора.

Особую остроту ситуации придало то, что в момент аварии в корпусе находился лишь один воспитатель, без помощи няни или охраны. Педагогу пришлось в одиночку и в срочном порядке эвакуировать детей в другое, безопасное крыло здания. Спасти личные вещи и имущество в полном объеме не удалось — сотрудники и дети покидали помещения в спешке.

Ирония судьбы заключается в том, что здание детского сада недавно прошло капитальный ремонт. В рамках работ, как утверждают источники, были полностью заменены системы коммуникаций, включая батареи отопления, а летом проводилась и косметическая отделка помещений. Сейчас предстоит выяснить, стала ли причиной аварии строительная халатность, брак материалов или иные факторы. На месте работают специалисты для оценки ущерба и установления всех обстоятельств инцидента.

