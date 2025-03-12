Поведение Бьянки Цензори — следствие проблем Канье Уэста: мнение психолога о голых выходах

Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори продолжает привлекать внимание общественности своим появлением на людях в откровенных нарядах. На этот раз ее заметили катающейся на роликовых коньках практически обнаженной, в прозрачном нижнем белье. Многие пользователи сети не раз задавались вопросом, почему Бьянка все же остается с Канье и действительно ли она терпит тиранию или же добровольно привлекает к себе такое внимание. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, в обществе актуальна проблема с показыванием женского тела, а женщина считается сексуализированным объектом.

«Принято считать, что женщина должна быть с идеальной фигурой, идеального телосложения и все должно быть идеально, а мужчина может напялить на себя толстовку с капюшоном, есть бургеры и облизывать пальцы. Никто ему ничего не скажет. О женщине, как она не появись, все равно будут судачить, ее будут обсуждать, что она какая-то не такая и у нее проблемы», — заявила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На самом деле же возможно, что проблемы у Канье Уэста. Возможно, продолжила эксперт, он стесняется своего тела, поэтому прячется в черную толстовку и вытесняет свой страх лишнего веса в жену, которая должна демонстрировать идеальный формы.

«Потому что это значит, что он имеет право на такую женщину и он достойный мужчина, раз рядом с ним раздетая обнаженная красотка. Это, конечно, полная глупость, но очень часто женщин до сих пор воспринимают как предмет гардероба, как объект. В этой ситуации я вижу объектный подход к женщине», — добавила Метальникова.

Также психолог отметила, что на фотографиях не заметно, чтобы сама Бьянка была довольна или счастлива, или получает какое-то удовольствие от своего внешнего вида.

«Понятно, что кататься голышом на роликах, мягко говоря, не признак сильной любви к себе и своему телу, потому что любое падение чревато ушибами для большой площади поверхности кожи. Поэтому женщина, которая наполнена собой, красива от полноты жизни, а не от желания быть идеальных размеров и вписываться в общественный стереотип, не будет так себя вести. Она скорее надела бы платье до пола или даже какой-нибудь облагающий кожаный костюм», — подчеркнула психолог.

По многим фотографиям, продолжила эксперт, видно, что Бьянке некомфортно, но это следствие проблем самого Канье. Либо он выбрал себе женщину с похожими проблемами, которая тоже хочет что-то кому-то доказать.

«На самом деле, бедные американки, которые едят фастфуд днем и ночью, потому что не успевают ничего готовить, работая в офисах по 12 часов, чтобы соответствовать стереотипу, что Америка — страна возможностей, как раз будут вписываться в этот стереотип, в отличие от наших российских девушек. Но я бы посоветовала оставить себя в покое, жить счастливо, ярко и по своим собственным правилам, для своего собственного счастья. Не стоит делать из себя посмешище, как Бьянка, и насиловать свое тело», — пояснила Метальникова.

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