Повышенная опасность на дорогах: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 21 по 24 октября

Температура воздуха в Москве и Московской области не опустится ниже 0 градусов на неделе с 21 по 24 октября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 21 октября, ожидается облачность, местами небольшой дождь. По области местами возможен туман.

«В столице ночью +2…+4, днем от +6 до +7 градусов. В Подмосковье ночью от 0 до +5, днем +3…+8. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также облачно и преимущественно без осадков. В Москве ночью +3…+5, днем +6…+8 градусов.

«По области облачно, местами небольшой дождь. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем +3…+8. Ветер северо-восточный, северный, 3-8 метров в секунду», — продолжил синоптик.

Облачность с прояснениями ожидается и в четверг. Также преимущественно без осадков.

«В столице ночью +3…+5, днем +6…+8 градусов. По области местами небольшой дождь. Ночью от 0 до +5, днем +3…+8 градусов. Ветер западной четверти, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

Фото: [ медиасток.рф ]

В пятницу, 24 октября, облачно, ночью небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем +5…+10. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в течение недели будут выше нормы. Во вторник — 748 мм ртутного столба, в среду — 750 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели немного опустятся, однако все еще будут выше нормы — 749 и 741 мм ртутного столба.

Повышение атмосферного давления обычно безопасно для здоровых людей, но может быть опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ИБС, перенесшие инфаркт или инсульт), так как может вызвать повышение артериального давления и ухудшение кровоснабжения. Людям с заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит, астма) может быть труднее дышать из-за изменения парциального давления кислорода. У пациентов с заболеваниями суставов (артрит, артроз) может усилиться боль. Метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, слабость и раздражительность. Людям из групп риска следует следить за своим состоянием, контролировать артериальное давление и консультироваться с врачом.

