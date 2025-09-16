Позиция неуверенных в себе мужчин: почему Стас Пьеха не торопится жениться и дарить дорогие подарки в начале отношений

Певец Стас Пьеха в шоу «Счет, пожалуйста» заявил, что дорогие подарки уместны только в устоявшихся и проверенных временем отношениях. В начале романа, по мнению Пьехи, лучше избегать чрезмерных трат. Ведущие шоу в шутку назвали Стаса «свадьбофобом», а певец не стал отрицать этого, подчеркнув, что не спешит связывать себя узами брака из-за сомнений в самом институте брака. С чем связан страх Пьехи, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

В шоу Пьеха не уточнил конкретные причины своих опасений, но дал понять, что официальное оформление отношений для него — вопрос, требующий тщательного обдумывания. Эксперт отметила, что такая позиция присуща неуверенным в себе мужчинам, которые боятся женщин, боятся отношений с женщинами, и более того, боятся вступать в брак, потому что не могут брать ответственность на себя.

«Им это страшно. Они, так как не уверены в себе, не уверены в других. Подозревают других во всех тяжких задумках против него. И, конечно, таким мужчинам крайне сложно доверять женщине в принципе. То есть, он будет считать, что у нее обязательно какая-то меркантильная основа в отношении его, что что-то она хочет. Если проще сказать — человек бессознательно считает, что он не достоин любви, его нельзя любить таким, какой он есть, к нему нельзя относиться искренне», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это распространенная тема и отсюда, продолжила психолог, идет скупость Стаса.

«И я сейчас говорю не столько про материальную щедрость и нещедрость, почему он вымеряет на весах, когда и что, и с линейкой в руках, кому сколько подарить, в какие сроки, за что. То есть, его подарки надо заслужить, надо биться, чтобы что-то поиметь от Стаса Пьехи. И, конечно, идет эта нещедрость от нещедрости души», — добавила эксперт.

Певец, по словам психолога, не готов делиться ни собой, ни своим временем, эмоциями и своими чувствами.

«Он не готов их открывать, а может быть, даже не готов их иметь. Такие люди так и проживают жизнь запакованными, зашнурованными, под колпаком, и, можно сказать, они не живут по-настоящему вовсе, потому что не могут позволить себе испытывать настоящие эмоции. Им страшно это делать, им кажется, что их не оценят, им за это сейчас прилетит. И можно только посочувствовать таким людям», — отметила Абравитова.

По словам эксперта, если это осознать, можно в себе что-то поменять. Мужчины, которые обладают щедростью материальной, обычно щедры и на эмоции, и на слова, и на проявление чувств.

«И они как раз не взвешивают, сколько там — три года, три месяца, три дня. Они просто делают это от души, не думая о том, что женщина может быть, например, и с материальной подоплекой. Потому что дарить подарки, дарить эмоции, дарить себя — это в первую очередь потребность человека и его самореализация», — заключила эксперт.

