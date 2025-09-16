Страдает напоказ: выяснилась причина странного поведения Никиты Преснякова после развода с Красновой
Психолог Метальникова: Пресняков страдает напоказ после развода из-за своего эго
В августе этого года стало известно о разводе Никиты Преснякова и Алены Красновой после восьми лет брака. Подробнее о причинах развода и странном поведении певца в последние месяцы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Жили в разных странах
Пресняков с сентября 2022 года проживает в США. Краснова последовала за ним спустя три месяца после его переезда. Модель признавалась в сложностях адаптации к жизни за океаном. Она поддерживала связь с Родиной, организовывая тематические «русские вечеринки», и предпочитала проводить летние месяцы в России. Однако с конца июня 2025 года Алена Краснова и вовсе вернулась в Москву. Никита Пресняков решил остаться в США.
Развод пара объяснила расхождением во взглядах на будущее. Они поблагодарили друг друга за совместно прожитые годы. Однако идиллию спокойного расставания разрушил Пресняков, который опубликовал в соцсетях фото выброшенной статуэтки с надписью: «Лучшая жена». В соцсетях этот жест расценили как попытку унизить бывшую жену и указали на его мелочность. В отличие от Никиты, Алена никак не комментировала развод. Публика задалась вопросом, как она смогла прожить с ним столько лет.
Бизнес уехавшего из России Преснякова терпит убытки, а перспективы в США все еще туманны, несмотря на то, что он внук примадонны.
Классическое мужское эго
Психолог Александра Метальникова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что, с одной стороны, можно посочувствовать Преснякову, однако, если женщина ушла, то она сделала это не зря, значит какие-то соображения у нее были.
«Если он выкидывает в мусорку ее подарки, значит, если мы оставляем гипотезу, что он хочет просто сорвать кайф, но как бы с его слов не очень похоже, значит, действительно, ему болезненно вспоминать о ней. Отослал бы ей, в конце концов, эти подарки, статуэтку. Возможно, она ее демонстративно оставила, поэтому он ее демонстративно выкинул. Может, он хотел бы, чтобы она ее забрала и вообще знала о его чувствах», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эта история, продолжила эксперт, греет душу каждой женщине, потому что каждая хотела бы, чтобы все ее бывшие «умывались слезами, выбрасывали, плакали над своими подарками».
«Видите, вот он поехал на фестиваль, а ее, видимо, не свозил. Поехал сам. То же мне страшно любящий муж — не нашел времени съездить с женой на фестиваль, а теперь, значит, съездил сам, типа воплощая ее мечту номер один. Вот это называется мужское представление о том, как правильно страдать. Вместо того, чтобы сделать жизнь своей ушедшей женщины лучше и, например, подарить эту поездку ей, он поехал сам, чтобы она ему завидовала. Это классика мужского эго», — отметила Метальникова.
Вероятно, Никита уехал на фестиваль, чтобы демонстративно страдать, либо же хотел, чтобы страдала его бывшая жена, увидев его на фестивале, добавила эксперт.
«Мне в этом видится какое-то детство, если честно. Может, он хотел лучше ее понять, но это тоже в его словах не звучит, он не говорит, что пытается лучше понять, чего хотела его бывшая жена и поэтому поехал. Нет, этого ничего нет. Он просто поехал, сплотился классно с друзьями. Кстати, женщинам, страдающим от расставания и одиночества, я крайне советую сделать тоже самое, что сделал Никита, а именно — идти в люди и там громко страдать, жаловаться, с кем-нибудь объединяться. Лучше ходить с девочками в баню, в сауну, на массаж, в СПА — на все мероприятия, которые затрагивают тело, чтобы бороться с тактильным голоданием», — заключила психолог.
