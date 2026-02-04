Права или проблемы? Почему авиаперевозчики опасаются новых правил о соседних местах

В марте 2026 года в России вступают в силу обновленные правила воздушных перевозок, которые принесут пассажирам как новые гарантии, так и потенциальные сложности. Ключевое изменение — безусловная обязанность авиакомпаний сажать детей до 12 лет и сопровождающих их взрослых на соседние места.

Если раньше это правило носило лишь рекомендательный характер, то с 1 марта 2026 года оно станет обязательным для исполнения. Согласно утвержденному Минтрансом документу, соседними считаются кресла, расположенные рядом в одном ряду без разделяющего прохода. В исключительных случаях, при отсутствии такой возможности, допускается рассадка через проход или на соседних рядах.

Однако в отрасли нововведение восприняли неоднозначно. Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Добряхов высказал опасения, что строгое правило может привести к злоупотреблениям и конфликтам.

В таких ситуациях авиакомпании могут столкнуться с невозможностью выполнить требование, что грозит задержками рейсов, требованиями о возврате средств и претензиями от надзорных органов.

Помимо правил рассадки, Минтранс внес ясность в давний вопрос. Теперь официально разделены понятия личных вещей и ручной клади. В состав ручной клади теперь четко включены рюкзак или сумка, верхняя одежда и костюм в портпледе, если они соответствуют установленным нормам перевозчика.

