Назван законный и хитрый способ не переплачивать за багаж

Многие авиапассажиры не знают, что могут законно объединять багаж, чтобы избежать переплат. Как пояснил в беседе с сайтом aif.ru адвокат Александр Зорин, эта возможность предусмотрена федеральными авиационными правилами, но имеет четкие условия.

Юрист объяснил, что пассажиры, родственники, коллеги или друзья, должны лететь одним рейсом до одного пункта назначения. Общий вес объединенного багажа не может превышать 30 кг, даже если у каждого пассажира по билету разрешено провозить по 20 кг. Некоторые авиакомпании допускают превышение этого лимита на 2 кг, но этот нюанс лучше уточнить заранее.

По словам Зорина, объединить багаж можно, только если у всех пассажиров в билетах предусмотрена провозка багажа. Если у одного пассажира багаж включен, а у другого нет — авиакомпания откажет в объединении. В таком случае придется докупать багажное место.

«Это полезно, например, если вы летите куда-то со знакомым, но на этапе регистрации обнаруживаете, что у вас — перевес, а у него — напротив, недовес. Достаточно сообщить на стойке регистрации, что вы хотите объединить багаж. Но при этом место багажа оформляют на одного, и только он сможет получить его по прилете», — пояснил юрист.

Этот простой, но малоизвестный способ помогает многим путешественникам избежать лишних расходов, однако о нем помнят немногие.

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