Православный праздник 29 апреля, история, традиции и народные приметы

Православная церковь 29 апреля чтит память мучениц Агапии, Ирины и Хионии Аквилейских. В народе дата получила название Ирина-рассадница. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Сестры Агапия, Ирина и Хиония происходили из знатной семьи и отличались благочестием и красотой. Во времена правления императора Диоклетиана, когда христианство подвергалось жестоким преследованиям, они были схвачены и предстали перед судом за свою веру. Им предлагали отречься от Христа и поклониться языческим богам, обещая богатство и почести, но сестры остались непоколебимы.

Их стойкость и отказ от отречения вызвали гнев императора. Агапия и Хиония были преданы мученической смерти — их сожгли на костре. Ирину же, как самую младшую, император попытался склонить к отречению, надеясь, что ее молодость и красота заставят ее изменить свою веру. Однако и Ирина проявила непоколебимую верность Христу. Она также была приговорена к смерти и погибла мученической смертью.

В день их памяти в храмах совершаются торжественные богослужения, прославляющие их подвиг. Верующие обращаются к святым с молитвами об укреплении в вере, помощи в скорбях и защите от зла. Считается, что 29 апреля нельзя ругаться, ходить на охоту, а также рвать и топтать растения.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Яркая радуга — к плохой погоде;

Зацвела ольха — гречиху пора засевать;

Если капусту посадить в этот день, она вырастет сочной, вкусной и крупной;

В этот день начинает таять лед по берегам озер;

Считалось, что необходимо работать в огороде: белили деревья и сажали овощи;

Когда весенняя вода пойдет, а лед держится — к плохому году;

Подул западный ветер — к сырости;

Нельзя рвать и топтать растения, чтобы не отвернулась удача;

Не принято ходить на охоту 29 апреля;

Нельзя ругаться с близкими и оскорблять людей;

Мужчины готовились к пахоте и белили стволы деревьев;

Люди старались не думать о плохом и говорить добрые слова, чтобы привлечь удачу в семью.

Именины в этот день празднуют: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.

Ранее врач рассказала, что делать аллергикам, которые не успели подготовиться к сезону цветения.