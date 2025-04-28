Православный праздник 29 апреля, история, традиции и народные приметы
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Православная церковь 29 апреля чтит память мучениц Агапии, Ирины и Хионии Аквилейских. В народе дата получила название Ирина-рассадница. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Сестры Агапия, Ирина и Хиония происходили из знатной семьи и отличались благочестием и красотой. Во времена правления императора Диоклетиана, когда христианство подвергалось жестоким преследованиям, они были схвачены и предстали перед судом за свою веру. Им предлагали отречься от Христа и поклониться языческим богам, обещая богатство и почести, но сестры остались непоколебимы.
Их стойкость и отказ от отречения вызвали гнев императора. Агапия и Хиония были преданы мученической смерти — их сожгли на костре. Ирину же, как самую младшую, император попытался склонить к отречению, надеясь, что ее молодость и красота заставят ее изменить свою веру. Однако и Ирина проявила непоколебимую верность Христу. Она также была приговорена к смерти и погибла мученической смертью.
В день их памяти в храмах совершаются торжественные богослужения, прославляющие их подвиг. Верующие обращаются к святым с молитвами об укреплении в вере, помощи в скорбях и защите от зла. Считается, что 29 апреля нельзя ругаться, ходить на охоту, а также рвать и топтать растения.
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Приметы
- Яркая радуга — к плохой погоде;
- Зацвела ольха — гречиху пора засевать;
- Если капусту посадить в этот день, она вырастет сочной, вкусной и крупной;
- В этот день начинает таять лед по берегам озер;
- Считалось, что необходимо работать в огороде: белили деревья и сажали овощи;
- Когда весенняя вода пойдет, а лед держится — к плохому году;
- Подул западный ветер — к сырости;
- Нельзя рвать и топтать растения, чтобы не отвернулась удача;
- Не принято ходить на охоту 29 апреля;
- Нельзя ругаться с близкими и оскорблять людей;
- Мужчины готовились к пахоте и белили стволы деревьев;
- Люди старались не думать о плохом и говорить добрые слова, чтобы привлечь удачу в семью.
Именины в этот день празднуют: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.
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