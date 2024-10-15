Православный праздник Куприян и Устинья. Народные приметы на 15 октября
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Православный праздник Куприян и Устинья ежегодно отмечают 15 октября. Дата считается днем памяти трех мучеников, погибших за веру в Христа в Никомидии при императоре Диоклитиане в 304 году. Об истории праздника, традициях и приметах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Праздник Куприян и Устинья уходит корнями в глубокую древность, когда славяне почитали святых, связанных с плодородием и защитой домашнего скота. Этот день символизирует завершение осенних работ и начало зимнего периода, когда метели завывают, а дома наполняются теплом и уютом.
Традиционно в этот день проводили обряды, направленные на защиту домашнего скота от холода и болезней. Хозяйки готовили специальные угощения, а в каждом доме устраивали ритуал, где священные свечи освещали углы, чтобы прогнать злые духи.
Неотъемлемой частью праздника были и народные гулянья: песни, пляски и рассказы стариков о жизни и работе связывали поколения. Обмен подарками между соседями и родственниками создавал атмосферу дружбы и тепла, в то время как на столах появлялись угощения из свежих продуктов, заготовленных на зиму.
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Приметы
- Если пошел листопад — будут холода;
- Если ветер дует на север, значит зима будет мягкой и теплой;
- Радужный круг вокруг луны — к ветрам и ненастью;
- Если ледяной ветер и сильный дождь, значит зима ожидается студеной;
- Если коры хохлятся, значит наступят холода;
- Нужно быть внимательным, чтобы не нарваться на злое слово в этот день, так как можно притянуть к себе болезни;
- Нельзя переезжать и отправлять в дальний путь;
- Нельзя ругать детей, чтобы их поведение не испортилось;
- Не следует принимать подарки от чужих людей, чтобы не забрать болезни.
Именины в этот день празднуют: Александра, Анна, Степан, Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван.
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