Православный праздник Куприян и Устинья. Народные приметы на 15 октября

Православный праздник Куприян и Устинья ежегодно отмечают 15 октября. Дата считается днем памяти трех мучеников, погибших за веру в Христа в Никомидии при императоре Диоклитиане в 304 году. Об истории праздника, традициях и приметах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Праздник Куприян и Устинья уходит корнями в глубокую древность, когда славяне почитали святых, связанных с плодородием и защитой домашнего скота. Этот день символизирует завершение осенних работ и начало зимнего периода, когда метели завывают, а дома наполняются теплом и уютом.

Традиционно в этот день проводили обряды, направленные на защиту домашнего скота от холода и болезней. Хозяйки готовили специальные угощения, а в каждом доме устраивали ритуал, где священные свечи освещали углы, чтобы прогнать злые духи.

Неотъемлемой частью праздника были и народные гулянья: песни, пляски и рассказы стариков о жизни и работе связывали поколения. Обмен подарками между соседями и родственниками создавал атмосферу дружбы и тепла, в то время как на столах появлялись угощения из свежих продуктов, заготовленных на зиму.

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Приметы

Если пошел листопад — будут холода;

Если ветер дует на север, значит зима будет мягкой и теплой;

Радужный круг вокруг луны — к ветрам и ненастью;

Если ледяной ветер и сильный дождь, значит зима ожидается студеной;

Если коры хохлятся, значит наступят холода;

Нужно быть внимательным, чтобы не нарваться на злое слово в этот день, так как можно притянуть к себе болезни;

Нельзя переезжать и отправлять в дальний путь;

Нельзя ругать детей, чтобы их поведение не испортилось;

Не следует принимать подарки от чужих людей, чтобы не забрать болезни.

Именины в этот день празднуют: Александра, Анна, Степан, Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван.

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