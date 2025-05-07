Праздничные выходные в Москве и Подмосковье будут дождливыми и прохладными

Праздничные выходные в Москве и Московской области будут дождливыми и нежаркими. В ночное время возможны заморозки до -2 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Согласно прогнозу, в первую половину праздников ожидаются осадки и достаточно прохладная погода. В среднем, 8 и 9 мая температура воздуха не поднимется выше +10...+17 градусов, а местами будет проседает до +8...10. Кроме того, в отдельных районах могут образовываться туманы.

В субботу в столице ожидается облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами небольшой дождь.

«Температура воздуха в Москве ночью +1…+3, днем +9…+11 градусов. В Подмосковье ночью от 0 до +3, местами заморозки до -2 градусов. Днем температура поднимется до +8…+13. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 11 мая, сохранится облачность с прояснениями. В столице преимущественно без осадков, а по области местами могут пройти небольшие дожди.

«Ночью температура воздуха от 0 до +5 градусов, днем +9…+14. Ветер северный, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

Первый день новой рабочей недели, 12 мая, начнется с переменной облачностью и без осадков, однако днем ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем поднимется до +9…+14. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.

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