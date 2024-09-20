Праздник — день осеннего равноденствия 22 сентября: как очистить себя и подготовиться к новому этапу жизни

Издавна день осеннего равноденствия выпадал либо на 22, либо на 23 день первого осеннего месяца. В этом году праздник попал на воскресенье, 22 сентября. Что он символизирует и какие обряды можно проводить, «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, это день, когда свет и тьма находятся в равновесии, символизируя баланс и гармонию.

«Это время, когда природа завершает цикл зрелости и готовится к зимнему покою. По традиции, этот день был особым для многих народов, когда проводились обряды, связанные с благодарностью и прощением», — пояснила ясновидящая «Подмосковье сегодня».

Силу этого дня можно использовать для очищения и подготовки к новому витку жизни. Народные праздники включали сбор урожая, ритуалы благодарности земле и природе, а также гадания на будущее, продолжила она.

«В некоторых культурах в этот день принято проводить обряды, символизирующие прощение и отпускание того, что мешает. А вечером люди собирались за общим столом, делились своими жизнями и приготавливали блюда из собранного урожая. Огонь костра становился символом очищения, все загадывали желания и просили о дальнейших благословениях», — добавила Алексеева.

Обычаи осеннего равноденствия напоминают о важности баланса, уважения к циклам природы и воссоединения с корнями своего бытия. Люди обращали внимание на свое внутреннее состояние, задумывались о том, что необходимо отпустить, чтобы освободить место новому.

«Ритуалы, связанные с очищением, включали в себя не только физическое, но и эмоциональное освобождение. В некоторых традициях участники сборища писали на бумаге те обиды и страхи, которые несли с собой, а затем сжигали их в очищающем огне. Это символизировало не просто прощение, но и возврат к чистоте и невинности, ведь только убрав ненужное, можно встретить новые возможности», — поделилась экстрасенс.

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