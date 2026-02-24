Праздник в японском стиле: самые необычные места Москвы, куда стоит сходить на 8 Марта

Одним из самых ценных подарков на 8 Марта могут стать впечатления. «Яндекс Путешествия» составили для интернет-издания «Подмосковье сегодня» рейтинг мест в Москве, где можно впервые познакомиться с Японией. Локации отлично подойдут для свидания-сюрприза или встречи подруг в Международный женский день. Подробнее — в материале.

Что посмотреть

«Японский дом»

Многим москвичам «Японский дом» известен как офисный бизнес-центр. Но еще тут располагается культурный центр, где регулярно проводятся японские фестивали, выставки и мастер-классы.

Выставка эпохи Мэйдзи в Центре искусств

В Центре искусств Москвы можно посмотреть на выставку работ конца XIX-начала XX вв. В экспозиции представлены японские лаковые изделия, мебель, вазы-сацумы, окимоно, нэцкэ, холодное оружие и не только. Возрастное ограничение — 6+.

Музей Востока

Музей Востока в Москве известен своими экспозициями, посвященными культуре стран Азии, включая Японию. Здесь можно увидеть традиционное японское искусство, керамику, живопись, многовековые предметы быта. Возрастное ограничение — 6+.

Где поесть

J’PAN

В J’PAN объединили рецепты, атмосферу и культурные коды разных регионов Японии в формате современного городского бистро, которого никогда не было в стране восходящего солнца. В меню рамены, донбури и напитки на основе матча.

Фото: [ istockphoto.com/hxyume ]

Тебураси

Заведение японской кухни на Страстном бульваре, где можно перенестись в атмосферу неонового Токио: яркие вывески, традиционные фонари, граффити и флажки нобори. Кафе работает по формату татиноми — небольшого, но уютного места, где гости пьют и едят стоя.

Uсhiwa

В Романовом переулке работает закрытый обеденный зал с трапезами кайсэки — последовательного приема пищи из нескольких блюд. Здесь обычный поход в ресторан превращается в шоу с приготовлением блюд перед гостями и небольшую лекцию о гастрономической культуре Японии.

Где погулять

Японский парк в Куркино

Маленькая Япония в северо-западной части Москвы, оформленная в традиционном стиле. Здесь можно полюбоваться архитектурой, которая напоминает пагоды и дворцы Японии, садом и даже миниатюрным храмом Фусими Инари — храмом 1000 ворот.

Японский сад в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН

В Главном ботаническом саду имени Цицина работает тематическая зона «Японский сад», созданная по проекту архитектора Кена Накадзимы. Здесь можно найти пруды ике, каменные сады созерцания и, конечно, сад из более 70 видов японской флоры. Посетить парк и полюбоваться его красотой можно с апреля, когда цветут все растения, в том числе сакура.

Аптекарский огород и цветение сакуры

Аптекарский огород — один из старейших ботанических садов России. Здесь с середины апреля можно увидеть настоящую японскую сакуру сорта тисима, привезенную в подарок из Токио.

Смотровая площадка на Воробьевых горах

Цветение сакуры можно застать и на аллее возле смотровой площадки Воробьевых гор. Почти 16 лет назад здесь высадили саженцы японской вишни во время 20-летнего юбилея побратимских отношений Москвы и Токио.

