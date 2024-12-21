Предсказываем погоду на Новый год — народные приметы 22 декабря: что необходимо сделать на Анну Темную

Святую Анну чествуют православные христиане 22 декабря. На Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния. В этот период можно предсказать погоду на Новый год. Приметы 22 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Запреты праздника

Анна была младшей дочерью в семье священника Матфана. Ее супругом был святой Иоаким, долгих 50 лет они прожили вместе, но детей так и не смогли родить. Однажды ангел явил мужу святой весть, что вскоре жена подарит ему дочь. 8 декабря (22 декабря) Анна зачала, 8 сентября (21 сентября) она родила девочку Марию — Богородицу.

На Анну Темную беременные женщины должны были поститься, в другие дни они освобождались от поста. Также те, кто ждал ребенка, избегали любых ссор и старались не попадаться на глаза увечным и больным людям. Беременным запрещалось разжигать огонь и приниматься за работу в этот день, чтобы не навредить малышу.

Девушкам нельзя было ходить с распущенными волосами, в них могла запутаться нечистая сила и забрать женское счастье. Также на Анну Темную старались не убираться дома и не стирать, чтобы не навлечь на себя тяжелый домашний труд в следующем году.

Фото: [ freepik.com ]

День святой Анны своим праздником считали пчеловоды и читали заговор для хорошего сбора меда в будущем году. Сам мед на Анну Темную не ели, наши предки боялись, что в этот день он вызывает болезни.

Погоду на Новый год можно предсказать 22 декабря. Хорошая погода в этот период сулит ясный, но морозный день 31 декабря. Если на улице пасмурно, а на деревьях застыл иней, стоит ждать пасмурный Новый год и оттепель.

Приметы 22 декабря

Снег предвещает дождь, метель — ветер с дождем, мороз — ясную погоду, а оттепель — теплый дождь;

Снегопад днем говорит о морозной ночи;

Иней на деревьях и бугры снега — к урожаю.

Именины 22 декабря отмечают Александра, Анна, Василий, Владимир и Степан.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака самые наглые.