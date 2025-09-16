Представляются сотрудниками Росреестра: мошенники придумали новую схему обмана — как не стать жертвой

В Росреестре предупредили об активации мошенников, которые звонят от их лица, пытаясь разузнать личные данные россиян, сообщая им о проведении несуществующих операций с недвижимостью. Чем это чревато и что делать, если злоумышленники все же узнали необходимую информацию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, технология достаточно однотипная, но отличается формой.

«В данной ситуации уже представляются сотрудниками Росреестра. По сути дела, так как на просторах интернета гуляет очень много информации, которая попала туда либо в результате того, что кто-то умышленно ее продал, кто-то по неопытности, чьи-то сведение просто получены из сайтов, которые были взломаны хакерами. В данном случае установить наличие какой-либо недвижимости у человека технически не так сложно», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Схема, отметил юрист, рассчитана на то, чтобы получить у человека персональные данные.

«Это номер паспорта, возможно, банковские счета, номера карт, и самое главное — доступ к Госуслугам для того, чтобы через этот сайт получить доступ к счетам человека под различного рода предлогом. Присылают код, который якобы для отмены действий с недвижимостью. На самом деле это код активации доступа к сайту Госуслуги. Ни в коем случае нельзя передавать никакие коды. Впоследствии, если вы передали, у вас могут обнулиться все счета, на вас могут быть оформлены дистанционно кредиты, если не установлен запрет», — подчеркнул Капштык.

Жертвам подобных мошеннических схем необходимо обращаться в полицию.

«Если были последующие списания денег, необходимо также обращаться в банк с просьбой заблокировать все операции и в последующем поменять номера карт, сами вклады и все остальное. Просто будьте бдительны и осторожны, потому что мошенники могут притвориться и сотрудниками ЖКХ, и Росреестра, БТИ, от службы Мосгаза обзванивают клиентов, пытаясь найти людей, которые еще до конца не знают всех этих уловок и поддаются», — продолжил юрист.

Как правило, это все же люди пенсионного возраста, так как они не в курсе технологических новинок, которые для них, по словам эксперта, всегда даются с затруднением.

«Также это люди, которые не особо пользуются интернетом, просто имеют телефон как средство связи. Поэтому, если вы стали жертвой мошенников, в первую очередь обращайтесь в полицию», — заключил Капштык.

