Препараты и ЭКО: врач раскрыла, как родители могут повлиять на рождение двойняшек

Многие пары боятся многодетной беременности, но есть и те, кто мечтает о двойняшках, тройняшках или даже еще более многочисленном пополнении. Но можно ли повлиять на количество детей при планировании беременности, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром Видновского перинатального центра Кристина Левочкина.

По ее словам, напрямую создать многоплодную беременность невозможно, однако влияние на это в основном сводится к применению препаратов.

«Это либо стимуляция овуляции при бесплодии, как метод лечения, либо в рамках экстракорпорального оплодотворения используют гормональные препараты для ускорения наступления беременности. Также, например, подсаживают определенное количество эмбрионов. Три эмбриона сейчас никто вообще не подсаживает и два тоже редко», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на это, по словам специалиста, двойни все равно случаются чаще всего при проведении ЭКО.

«Есть еще вариант — он, конечно, условный, но немножко может поспособствовать, когда пациентка принимает гормональные контрацептивы и есть реакция на отмену препарата. Это мы называет ребаунд-эффект, то есть эффект отмены. Тогда могут созреть и быть оплодотворены 1-2 яйцеклетки. Но, конечно, играет роль наследственность. Мы всегда спрашивает, были ли в роду у кого-то подобные истории», — заключила Левочкина.

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