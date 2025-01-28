Солнце, вода и металлы: врач назвала самые необычные виды аллергических реакций

Аллергиями на пищу, пыльцу или лекарственные препараты страдают многие люди. Но помимо известных источников аллергии существуют и другие, более экзотические, редкие варианты. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Шевчук.

Одной из самых необычных реакций организма, по словам эксперта, является аллергия на воду.

«Она проявляется в виде крапивницы после душа, бассейна, бани. Возникает в первые 30 минут от попадания воды на кожу, чаще всего проходит самостоятельно, но нередко приходится прибегать к использованию антигистаминных препаратов. Профилактически можно использовать средства для душа из линейки для атопиков», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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Не менее опасной является аллергия при физическом воздействии на кожу. Она также проявляется крапивницей, иногда даже доходит до отека Квинке.

«Возникает после массажа в местах плотного контакта ремня, резинки нательного белья, ручек сумок. Как называют ее специалисты — «гиперергия кожи». Не стоит путать с хронической крапивницей и наследственным ангионевротическим отеком», — добавила врач.

Еще один тип необычных аллергических реакций — холодовая. Это сезонное явление, но оно также приносит весьма выраженный дискомфорт.

«Механизмы ее развития кроются в «неправильной» сосудистой реакции. Она выражается в покраснении, отеке, сухости, шелушении кожи открытых частей организма. Пребывания на улице в холодное время года стоит минимизировать», — отметила Шевчук.

Некоторые люди страдают необычной аллергией, которая возникает при попадании на кожу солнечных лучей.

«Фотодерматит — это аллергическая реакция, которая имеет такие же проявления, как и холодовая. Снизить риск ее возникновения помогут защитные средства с SPF 50+, одежда и головные уборы», — подчеркнула врач.

Фото: [ freepik.com ]

И последней в списке является аллергия на металлы и ПВХ. С ней, по словам аллерголога, могут встретиться пациенты, которым проводят лечение посредствам внутривенных катетеров, мед персонал при использовании перчаток, а также люди, использующие барьерную контрацепцию и маточные спирали.

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