В Совете Федерации оценили слова Владимира Зеленского о готовности уйти с поста президента. Так, по словам первого замглавы международного комитета Владимира Джабарова, Зеленский на самом деле может готовиться к побегу за границу по команде западных кураторов. Когда нелегитимный президент Украины на самом деле уйдет в отставку, кому это выгодно, и кто может занять его место, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Алексей Мартынов.

Эксперт уверен, что Зеленский может уйти в отставку в любую минуту и выгодно это на сегодняшний день абсолютно всем.

«Заменить его также может кто угодно, в том смысле, что он, так сказать, президент без полномочий, без страны и финансирования, которое у него практически забрал Трамп. И парламент там давно просроченный, то есть потерявший полномочия. Вообще, вся старая украинская политическая колода — это, знаете, как карточная колода шулера», — заявил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Мартынов считает, что в данном случае не имеет значения, кто заменит Зеленского, если это будут люди из его окружения. А выборы, по мнению эксперта, необходимо проводить под международным контролем.

«Если опять же сохраняется потребность в создании собственного национального государства, то точно совершенно нужно сформировать запрос на настоящего нового лидера этого народа, этого государства. Между прочим, в свое время Зеленский оказался на этой позиции ровно исходя из подобного запроса. Другой вопрос, что украинским гражданам вместо, так сказать, реального лидера подсунули суррогатного артиста. Но это уже вопрос, что называется, вкуса качества и разборчивости», — заключил политолог.

Ранее политолог Аграновский заявил, что встреча Путина и Трампа не состоится в феврале.