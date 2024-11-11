Примирения не будет: стало известно будущее Дженифер Лопес и Бена Аффлека

Внимание общественности вновь активно приковывает к своей личности актер и бывший муж Дженифер Лопес — Бен Аффлек. Как сообщают СМИ, несмотря на расставание с дважды бывшей супругой, папарацци все еще замечают мужчину грустным и недовольным. Что на самом деле происходит в жизни актера и суждено ли ему в третий раз сойтись с Джей Ло, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

Она отметила, что в жизни Бена Аффлека сейчас царит неопределенность. На это указывают карты Таро.

«Маг указывает на его способности к трансформации. Возможно, он готов к изменениям. Но также карты говорят о возможных конфликтах и разочарованиях, что ставит под сомнение воссоединение с Дженифер. С другой стороны, Колесница указывает на движение вперед, на способность преодолевать препятствия», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, это может означать, что, несмотря на возможные трудности, у Бена есть шансы на успех, если он будет целеустремленным.

«Королева Кубков символизирует эмоциональную поддержку и интуицию. Возможно, это про его нынешние отношения и то, как они влияют на его внутренний мир. Ему стоит найти гармонию и баланс, так как возможен и стресс с необходимостью решительных действий. Также Бен, скорее всего, испытывает беспокойство, которое не позволяет ему окончательно определиться с будущим. Но точно можно сказать, что новой главы в отношениях Джей Ло и Аффлека не будет», — заключила Алексеева.

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