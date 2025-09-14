Принц Гарри возвращается: скандальный герцог планирует найти школу для детей в Британии

Принц Гарри постепенно восстанавливает отношения с отцом. Многие преданные монархии британцы все еще надеются увидеть скандально известного герцога на родине, и, судя по всему, их ожидания начинают оправдываться. В окружении принца распространяются разговоры о том, что сын Чарльза III рассматривает возможность возвращения в Великобританию и планирует отдать Лилибет и Арчи в местные школы. Что известно о скандале в королевской семье, и настало ли примирение, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Усиление конфликта: мемуары и интервью

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о решении отказаться от обязанностей старших членов британской королевской семьи. Этот шаг, получивший в прессе название «Megxit», стал переломным моментом в отношениях Гарри с отцом и братом. Переезд супругов в США, отказ от королевских обязанностей и финансовой поддержки вызвали напряжение и недоумение внутри семьи.

Ситуация обострилась в январе 2023 года после выхода мемуаров Гарри «Spare» («Запасной»). В книге он откровенно рассказал о трудных отношениях с отцом, а также о конфликтах с братом, принцем Уильямом. Гарри обвинил членов семьи в недостатке поддержки и в том, что они не защитили его жену от нападок прессы. Публикация стала болезненным ударом для монархии и усилила отчуждение.

Вопрос безопасности

Отдельной линией шел спор о безопасности Гарри и его семьи в Великобритании. После отказа от королевских обязанностей Гарри лишился государственного уровня охраны. Он подал судебный иск, требуя восстановить прежнюю защиту, утверждая, что его жизнь и жизнь его близких находятся под угрозой. Суд в 2025 году окончательно отказал в его апелляции, что стало одной из самых болезненных точек в отношениях с отцом. Гарри утверждал, что именно эта тема сделала общение с Чарльзом практически невозможным.

Долгожданная встреча

Февраль 2024 года стал переломным моментом: королю Чарльзу III диагностировали рак. Вскоре после этого Гарри прилетел в Лондон, чтобы увидеть отца. Их встреча длилась всего несколько минут, но стала важным жестом. В интервью Гарри начал открыто говорить о том, что хотел бы наладить отношения с семьей, особенно учитывая хрупкость жизни и здоровье монарха.

10 сентября 2025 года Гарри и король Чарльз встретились в Clarence House в Лондоне. Это был их первый личный разговор почти за полтора года. Встреча прошла тет-а-тет, продолжалась менее часа и носила частный характер. Хотя о деталях беседы не сообщалось, сам факт диалога после столь долгого разрыва СМИ расценили как осторожный шаг к примирению.

Сегодня отношения Гарри и Чарльза остаются хрупкими. Вопросы безопасности и обида за прошлые публичные заявления пока не решены. Однако сам факт личной встречи и публичные слова Гарри о готовности к примирению свидетельствуют: обе стороны ищут путь к восстановлению доверия.

