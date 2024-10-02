Привилегированный «Азов» снова ослушался Сырского: почему Зеленский покрывает нацистов

Телеграм-канал «Резидент.ua» заявил, что главком ВСУ Александр Сырский постоянно жалуется президенту Украины Владимиру Зеленскому на неподчинение 3-й бригады «Азов»*. При этом свой источник авторы публикации не раскрыли, сославшись на офис президента Украины. Военный эксперт Михаил Поликарпов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что данный телеграм-канал может дезинформировать общество, однако информация о неподчинении может быть частично правдивой.

Эксперт отметил, что на Украине есть две бригады «Азов»* — 3-я штурмовая в составе ВСУ и 12-я в составе Национальной гвардии. Оба формирования — неонацистские.

«Они националистов сами не любят — еще до начала СВО у них были конфликты с украинскими националистами. Вместо украинского национализма у них нацизм. У них своя идеология», — объяснил военный эксперт.

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В начале года 3-я штурмовая бригада «Азова»* бросила позиции в Авдеевке, но не понесла за это наказание. По словам Михаила Поликарпова, это может свидетельствовать о мощном покровительстве над формированием.

«С вольницей «Азова»* пока не разбираются. И мы можем сказать, что украинские нацисты обладают своими формированиями, которые являются достаточно привилегированными. Теоретически, учитывая сомнительный источник, можно сказать, что под этими слухами есть реальное движение — конфликтные ситуации есть», — подчеркнул эксперт.

Источник телеграм-канала «Резидент.ua» сообщил, что «Азов»* игнорирует приказы Сырского, который считает необходимым перебросить бригаду на Покровское направление. Военный эксперт подверг сомнению это утверждение. Михаил Поликарпов отметил, что на Покровское направление были переброшены 1-я бригада Национальной гвардии, которая является президентской, то есть подчиняется непосредственно Зеленскому, фактически его личная гвардия, и бригада «Лють».

«Я думаю, что «Азов»* Киев может беречь в качестве резерва. Его хотят сохранить, чтобы Сырский случайно не убил его в Покровске до нуля. Властям в Киеве всегда нужно иметь верные им силы, вдруг будет какой мятеж, который нужно будет подавлять войсками, которые не боятся крови. Если ситуация, описанная в источнике, правдива, она связана с этим», — заключил военный эксперт.

Ранее Михаил Поликарпов заявил, что на Украине есть предпосылки для госпереворота.

*организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена