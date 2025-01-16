Привлекаем богатство: названы лучшие даты, когда нужно убирать елку в 2025 году

Праздничные выходные остались позади, россияне уже встретили Старый Новый год, а, значит, пришло время прощаться с новогодними украшениями до декабря. Эзотерик Агата Звездная перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» лучшие даты января, когда стоит убрать елку, чтобы привлечь деньги и любовь в свою жизнь.

Для привлечения богатства стоит убирать елку в те даты, где сумма цифр составляет восьмерку — символ денег, успеха и материального роста, посоветовала Звездная. Вблизи денежной энергии во второй половине января 2025 года находится 17 число. Эзотерик рекомендовала убирать елку в эту дату.

«Убирайте елку в утренние часы, представляя, как энергия богатства входит в ваш дом», — отметила Звездная.

Для привлечения любви и гармонии эзотерик посоветовала убирать елку 20 января. Стоит зажечь свечу и создать в доме атмосферу благодарности и тепла. Прощаясь с новогодними украшениями 19 января, вы завершите период праздников и откроете для себя новые возможности.

Худшими датами для уборки елки эзотерик назвала 15, 21 и 25 января. Не стоит приступать к намеченному в эти дни, иначе можно привлечь разлад в отношения, проблемы с финансами и неопределенность в планах, заключила Звездная.

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