Приводит к ослаблению и болезням: что нельзя делать в огороде до полнолуния 7 сентября

В сентябре полнолуние состоится 7 числа. Это время максимальной энергии, когда соки растений наиболее активно поднимаются от корней к вершинам. В это время не рекомендуется обрезать или пересаживать растения, так как это может привести к их ослаблению и болезням, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова.

Однако, продолжила она, есть ряд дел, которые нужно успеть сделать в огороде до наступления убывающей Луны, чтобы подготовить его к осеннему периоду и обеспечить хороший урожай в следующем году.

«Во-первых, это сбор урожая. Плоды и овощи, достигшие зрелости, следует собрать до полнолуния, чтобы они не перезрели и не потеряли своих вкусовых качеств. Особенно это касается тех культур, которые предназначены для длительного хранения», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Во-вторых, добавила эксперт, необходимо заняться прополкой сорняков.

«Полнолуние — благоприятное время для борьбы с нежелательной растительностью, так как сорняки в этот период наиболее уязвимы. Важно тщательно удалить все сорные растения, чтобы они не мешали развитию культурных растений и не отнимали у них питательные вещества», — подчеркнула Астратова.

В-третьих, можно внести органические удобрения в почву. Компост, перегной или зола, внесенные до полнолуния, успеют обогатить почву питательными веществами и подготовить ее к зиме, продолжила астролог.

«Это поможет растениям пережить холодный период и весной активно пойти в рост. Кроме того, до наступления убывающей Луны можно посеять сидераты — растения, которые выращиваются для улучшения структуры почвы и обогащения ее питательными веществами. Сидераты, посеянные в начале сентября, успеют нарастить зеленую массу до наступления заморозков и станут отличным удобрением для почвы», — заключила эксперт.

