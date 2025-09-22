Признание Палестины не за горами: помешают ли этому Тель-Авив и Вашингтон

Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», какую роль в вопросе признания Палестины сыграют США и Израиль.

Накануне Канада, Австралия, Британия и Португалия признали палестинское государство. Как отметил эксперт, признание Палестины важно было изначально, поскольку это означало следованиям резолюциям ООН.

«Когда Россия признала Палестину как самостоятельное государство мы были в числе первых и многие годы поддерживали Палестину, и это не мешало нам иметь нормальные отношения с Израилем. Мы четко формулировали свою позицию на основе резолюции Организации Объединенных Наций и подчеркивали, что мы не хотим в чем-то уколоть Израиль. Израиль и Палестина одинаково имеют право на существование отобранной ООН», — пояснил эксперт.

По его словам, в прошлые времена над Россией усмехались из-за признания Палестины, однако ситуация изменилась в 2025 году.

Фото: [ сommons.wikimedia/Mojnsen ]

«И нашему примеру не следовали, нас осуждали за это долгие-долгие годы. Но эта кровавая операция в Секторе Газа, которая объясняется, что якобы они отвечают на трагедию с 7 октября 2023 года. Она привела к осознанию, что как-то надо решать наконец палестинский вопрос, в том числе путем признания этого государства. Соединенные Штаты сделают все от них зависящее, чтобы такого признания не было. Если этот вопрос решается в Совете Безопасности ООН, американцы наложат вето на это. В Генеральной Ассамблее они будут обрабатывать страны, которые с ними связаны, чтобы они не поддержали», — выразил мнение политолог.

При этом, как напомнил специалист, Израиль уже начал угрожать оппонентам из-за признания Палестины.

«Хватит ли возможности у Израиля принять меры против Великобритании, Франции, Канады, Австралии и других государств? Я как-то сомневаюсь в этом раскладе. Но главное для Израиля не вот эти страны. Главное для Израиля — поддержка США. Президент США Дональд Трамп готов поддерживать Израиль безоговорочно, что он доказал бомбардировками Ирана. Сейчас они знали о том, что Израиль будет бомбить столицу Катара, но не препятствовали этому, ситуация очень неоднозначная», — заключил Светов.

